Serie A, Genoa-Benevento: le probabili formazioni

Sfida delicatissima al Ferraris tra Genoa e Benevento. Il Grifone non può dirsi ancora definitivamente salvo ma in caso di successo contro le Streghe, la permanenza in serie A diventerebbe decisamente più vicina. Tanta attenzione, invece, per il Benevento che dopo le due sconfitte di fila contro Sassuolo e Lazio si è ritrovato parecchio inguaiato nella lotta salvezza.

Tra le fila del Genoa, Ballardini dovrebbe fare a meno di Zappacosta e Pellegrini, alle presi con problemi fisici, ma ritrova capita Criscito dopo il turno di squalifica. In avanti per ora, Destro è in vantaggio su Shomurodov, mentre Scamacca è leggermente avanti su Pandev e Pjaca.

Nel Benevento, fuori in due per Inzaghi, ovvero Foulon e Moncini. A centrocampo, Hetemaj e Ionita dovrebbero trovare il posto come mezze ali, mentre è viva la bagarre tra Viola e Schiattarella, avanti il primo.

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Scamacca. All. Ballardini

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Viola, Ionita; Improta, Sau; Gaich. All. Inzaghi

OMNISPORT | 20-04-2021 10:03