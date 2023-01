Serie A, Gotti non si accontenta: "Lo Spezia meritava qualche punto in più"

15-01-2023 17:57

Il successo sul campo del Torino, protagonista principale della settimana di Coppa Italia, regala a Luca Gotti una soddisfazione che va oltre i tre punti, pur importanti: “La squadra ha una consapevolezza sempre maggiore dei suoi punti di forza, sa interpretare meglio i momenti all’interno dei 90′ e chiude gli spazi. Avremmo con ogni probabilità meritato più dei 18 punti attuali, ma non vale la pena voltarsi indietro: questa vittoria impreziosisce i due pareggi in casa, c’è stata la giusta intensità e loro hanno scontato lo sforzo contro il Milan. A livello tattico ho cercato di inaridire le loro fonti di gioco: Gyasi è stato prezioso in ambedue le fasi, non vive per il gol, ma se lo sarebbe anche oggi meritato”.