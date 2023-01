Serie A, Gotti si rammarica: "Ingenui sui gol della Roma"

22-01-2023 21:33

Finisce a 5 la serie utile dello Spezia, che cade per la seconda volta in casa dopo quella contro la Fiorentina.

Luca Gotti ha dovuto ricostruire il piano del match, stante l’indisponibilità del totem Nzola: “Le caratteristiche di Nzola sono importanti perché ci permettono di avere più soluzioni in partita, al di là dei suoi gol. Mancando le sue caratteristiche cambia la squadra: poi non c’erano i mancini. Sarebbe stato importante chiudere sullo 0-0 al 45′, la Roma poi se n’è avvantaggiata; ci siamo fatti due gol da soli. Volevo sfruttare le nostre caratteristiche e le linee di gioco, ma non è stato possibile e se commetti errori, per quanto lievi, paghi pegno”.

Lo Spezia chiude a +6 sul Verona terz’ultimo: “Non sono soddisfatto, abbiamo lasciato troppo per strada: avremmo dovuto avere 4-5 punti in più. Mi infastidisce aver interrotto la striscia di risultati utili”.