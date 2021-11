Gravina e Dal Pino continuano a chiedere riforme per il calcio

15-11-2021 15:06

I vertici del calcio italiano continuano a chiedere a gran voce riforme immediate alla politica italiana. Spesso ignorati, le riforme sembrano l’unico modo per garantire la sopravvivenza di tantissimi club e non solo. Intervenuto ad un convegno organizzato da RCS Academy dal titolo “I piani della ripartenza, parla così il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Queste parole sono riportate dall’edizione online del Corriere dello Sport:

“Il calcio italiano ha bisogno di una rivoluzione culturale, un cambiamento che purtroppo non viene accettato. Eppure è una esigenza per il nostro mondo, dobbiamo cambiare la nostra visuale nell’intendere il calcio senza trascurare la sua dimensione economica. La riforma passa attraverso due elementi fondamentali: sostenibilità e stabilità. Ormai le criticità sono note, con il turnover tra retrocessioni e promozioni. Serve quindi una rivisitazione del format dei campionati. Il problema non è solo la riduzione, ma del modo di intendere i livelli professonistici e dilettantistici”. Alcuni club di Serie A meditano di uscire dalla Figc? “Reagisco con un sorriso, che copre l’amarezza per l’incapacità di qualche soggetto di sapere fare proposte progettuali differenti rispetto a una foglia di fico che copre le proprie incapacità e responsabilità. Sorrido perchè non si conoscono le regole del nostro sistema, perchè il sistema auspicato del modello Premier prevede un diritto di veto su tutto da parte della Federcalcio inglese sulle decisioni dei club. Se vogliono essere commissariati basta fare richiesta, noi siamo a disposizione”.

Di seguito anche l’intervento del presidente della Lega Calcio A Paolo Dal Pino, che sottolinea come molti club di A abbiano seri progetti per stadi di proprietà, ma le cui intenzioni vengano intralciate da burocrazia e politica:

“Rapporti club-politica? “Sono difficili, direi di si. Ci sono circa 10 club con progetti pronti per nuovi stadi, con oltre 2 miliardi di investimenti. Facciamo un appello al presidente Draghi, questi sono investimenti su cui serve trovare una sintesi per una azione concreta. Ci sono progetti che possono cambiare la governance della Serie A, che è un dramma che impedisce di lavorare. Noi stiamo lavorando, se poi la Serie A vuole restare sui risultati degli ultimi 20 anni che resti su questi risultati”.

OMNISPORT