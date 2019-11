Serie A, i pronostici di Caressa e Zazzaroni: Juve a rischio

Come ogni sabato, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni chiudono l’appuntamento con Deejay Footbal Club, sulle frequenze di Radio Deejay, con i pronostici relativi alle gare del massimo campionato. Tra oggi, domani e lunedì sono in programma le sfide della quattordicesima giornata e tutte le big scenderanno in campo di domenica.

La Juventus – La prima a giocare tra le grandi sarà la Juventus, di scena alle 12.30 allo Stadium contro il Sassuolo di De Zerbi. Una sfida insidiosa, perché i neroverdi si sono dimostrati avversario coriaceo per tutti. Non a caso Caressa sentenzia: “Per me non finirà pari. La Juve deve stare attenta, è una gara aperta a tutte le possibilità. Mi gioco la doppia: finirà 1 oppure 2″. Meno aperto a possibili sorprese è invece Zazzaroni, che – pur senza scomodare l’appellativo di ‘Scansuolo’ – non concede troppe chance agli emiliani: “Vince la Juventus“.

L’Inter – Subito dopo i bianconeri toccherà all‘Inter di Conte, impegnata a San Siro contro la Spal. Pronostico scontato? Sembra proprio di sì, visto che tra i due giornalisti e conduttori c’è perfetta armonia di intenti e di previsioni: “Finisce 1”, assicura Caressa seguito a ruota da ‘Zazza’: “Anche per me”.

Il Milan – Sempre alle 15, in contemporanea con la sfida di San Siro, tocca al Milan che affronta una trasferta delicata al Tardini contro il lanciatissimo Parma. Nonostante le difficoltà, Caressa vede luce in fondo al tunnel per la formazione di Pioli e indica pure il nome del possibile match winner: “Segnerà Leao e il Milan vincerà la partita”. Per Zazzaroni, di contro, finirà con un pareggio.

Il Napoli – Infine, il Napoli. Per gli azzurri, che in campionato non vincono addirittura dal 19 ottobre, impegno casalingo contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. “Il Napoli sta ritrovando serenità, sono sicuro che alla fine la vittoria non gli sfuggirà”, dice Caressa. Zazzaroni, tifoso rossoblu, forse è d’accordo per scaramanzia: “Vince il Napoli e ti dico pure il marcatore: Mertens“.

