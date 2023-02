Serie A, il Bologna espugna il Franchi: Fiorentina ancora ko

Quarto risultato utile per i rossoblu grazie al trionfo per 2-1 contro i viola in trasferta.

05-02-2023 20:08

Il Bologna sorprende la Fiorentina al Franchi, vincendo 1-2: in gol Orsolini dal dischetto, Saponara e Posch. Terza sconfitta per i ragazzi di Italiano in campionato nelle ultime quattro giornate, terzo trionfo per i rossoblu nello stesso periodo.

Il primo tempo tra Fiorentina e Bologna parte col botto. Dopo una clamorosa doppia occasione per gli ospiti, con Terracciano costretto alla bella parata e con Jovic che compie un miracolo salvando sulla linea il tap-in di Ferguson, gli emiliani passano in vantaggio su calcio di rigore: Barak la prende con la mano, Orsolini dagli 11 metri non sbaglia e spiazza l’estremo difensore avversario.

Dopo pochi minuti, la Fiorentina però pareggia subito i conti: Skorupski impreciso coi pugni, Gonzalez calcia non benissimo ma la deviazione di Saponara è vincente per l’1-1. Il Bologna spreca il vantaggio poco dopo ancora con Ferguson, alla fine del primo tempo invece sono i padroni di casa ad andare vicini al gol in più occasioni, specialmente con una bellissima rovesciata di Saponara che si stampa sulla traversa.

Il secondo tempo si apre col gol del Bologna, che torna in vantaggio grazie al colpo di testa di Posch dopo un calcio d’angolo battuto da Orsolini. La reazione dei viola non manca, ma è più cattiva che efficace. I viola non si rendono particolarmente pericolosi e vengono fischiati dai propri tifosi dopo l’1-2 finale, che consente ai rossoblu di proseguire la loro striscia positiva.