Serie A: il Bologna vince in trasferta, Beto rimonta il Sassuolo

07-11-2021 17:11

Il Bologna ottiene i primi tre punti in trasferta, battendo la Sampdoria 2-1. Primo tempo divertente, con occasioni da una parte e dall’altra ma il risultato resta fermo sullo 0-0. Nel secondo tempo invece il punteggio si sblocca subito con Svanberg, con un tiro potente sotto la traversa. I padroni di casa pareggiano al 77′ con Thorsby, servito bene di testa da Yoshida su una punizione di Candreva. Nemmeno il tempo di esultare però, che Arnautovic realizza il definitivo 1-2 1′ dopo il pareggio, prendendo il tempo ad Augello in area e beffando Audero.

Primo tempo pazzesco a Udine, terminato 2-2. In vantaggio i padroni di casa con Deulofeu, pareggia subito Berardi che non sbaglia davanti alla porta dopo un rinvio sbagliato di Silvestri. Rimonta completata con Frattesi, abile a inserirsi in area. Lo stesso giocatore però allo scadere dei primi 45′ firma l’autogol del 2-2. Match deciso da Beto al 51′, servito perfettamente da Pereyra.

OMNISPORT