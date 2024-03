Serie A: il prossimo campionato inizierà il 17 agosto, le date della stagione

Ufficializzate le date della Serie A 2024/25: il sipario si alza subito dopo Ferragosto. Ecco come il nuovo format della Champions inciderà sul torneo

20-03-2024 11:24

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Sono state ufficializzate le date della stagione 2024/25 di Serie A. Il sipario si alzerà il 17 agosto, dunque subito dopo Ferragosto. Quella alle porte sarà una stagione lunga e fitta di appuntamenti: per la prima volta, infatti, nel mese di giugno andrà anche in scena il Mondiale per club, cui parteciperanno Inter e Juventus.

Serie A 2024/25: ecco la date del prossimo campionato

A ufficializzare le date della prossima stagione di Serie A è stato Andrea Butti, responsabile delle competizioni della Lega, nel corso di un intervento a Telelombardia. Giusto il tempo di godersi il sole di Ferragosto, possibilmente accompagnato da un tuffo rinfrescante o un pranzo in compagnia, e poi si parte. Cerchiate in rosso sul calendario il weekend del 17 e 18 agosto, quando si giocherà la prima giornata del campionato 2024/25. Tutti di fila i primi tre turni (24-25 agosto e 31 agosto-1 settembre), quindi il consueto stop settembrino per concedere spazio alle nazionali.

Il calendario della prossima Serie A: quello che c’è da sapere

Non si gioca il 7 e l’8 settembre perché i campionati nazionali si fermano per la pausa delle nazionali (in programma le gare di Nations League, l’Italia giocherà il 6 con la Francia e il 9 contro Israele). Si torna in campo in occasione del weekend del 14-15 settembre, al termine del quale scatterà anche la Champions League, nella sua versione rivoluzionata a 36 squadre e con più partite rispetto all’attuale format. Il primo turno della coppa dalle grandi orecchie sarà spalmato in tre giorni, dal martedì al giovedì.

Cosa serve per gli anticipi e i posticipi dalla quarta giornata in poi

Le date degli anticipi e i posticipi dalla quarta giornata in poi saranno resi noti solamente una volta in cui sarà varato il calendario della nuova Champions League, che dovrebbe essere ufficializzato sabato 31 agosto, ovvero un giorno dopo il sorteggio al momento in programma venerdì 30. Sarà una stagione lunga e da vivere tutta d’un fiato, quella del 2024/25. Perché oltre al format rivisitato della competizione più prestigiosa per club del Vecchio Continente, a giugno prenderà il via anche la prima edizione del Mondiale per club, a cui parteciperanno Inter e Juventus.