Serie A, il Torino non vince più: sesto pareggio di fila per la Salernitana

16-04-2023 17:09

Tra Torino e Salernitana è 1-1. La partita si sblocca subito con la rete di Vilhena: sul cross di Candreva, Piatek serve l’olandese che dal limite dell’area fa partire un tiro preciso sotto l’incrocio. Nel primo tempo da segnalare un palo degli ospiti e una traversa dei granata.

Nel secondo tempo il Torino pareggia dopo 12′ con Sanabria, che davanti Ochoa non può sbagliare. Il match termina in parità: i padroni di casa non riescono a ritrovare la vittoria tra le mura amiche, sesto pareggio di fila per i campani.