Serie A, il Torino spreca: solo 1-1 contro la Salernitana

08-01-2023 14:54

Nella gara che apre la domenica della 17° giornata di Serie A, il Torino di Ivan Juric non va oltre l’1-1 allo stadio Arechi contro la Salernitana. Granata in vantaggio nel primo tempo con Sanabria, ma che poi accusano un grosso calo a inizio ripresa e subiscono il pareggio di Vilhena, che con un gran tiro garantisce almeno un punticino ai padroni di casa.

Protagonista ancora una volta il portiere della Salernitana Ochoa, che anche oggi para praticamente tutto ed è il migliore in campo dei suoi (Torino ha effettuato almeno 23 tiri in un match in trasferta di Serie A per la prima volta da gennaio 2017 contro il Sassuolo).

Sono tre ora i pareggi consecutivi per il Torino, tutti per 1-1: i granata non pareggiavano tre partite di fila in Serie A da febbraio 2021 (cinque, c’era Nicola in panchina). Sono invece sei i pareggi per la Salernitana in questo campionato, meno solo di Udinese e Cremonese nella Serie A in corso (sette ciascuna).

Il tabellino della partita:

Salernitana (3-5-2): Ochoa; Bronn, Daniliuc (76’ Gyomber), Fazio; Candreva, Nicolussi Caviglia, Bohinen (46’ Piatek), Vilhena, Bradaric (76’ Pirola); Bonazzoli (90′ Botheim), Dia (86′ Valencia). All.: Nicola

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima (64’ Djidji), Schuurs, Buongiorno; Lazaro (72’ Rodriguez), Lukic, Linetty (53’ Ricci), Vojvoda (64’ Singo); Vlasic, Radonjic (63’ Miranchuk); Sanabria. All.: Juric

Gol: 48’ Vilhena; 36’ Sanabria

Assist: Lazaro.

Ammoniti: Candreva, Daniliuc; Linetty, Lukic, Djidji.