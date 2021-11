Serie A, il Verona batte l'Empoli allo scadere

22-11-2021 20:47

L’Hellas Verona batte allo scadere l’Empoli e conquista la quinta vittoria consecutiva in casa. Da inizio ottobre in avanti i gialloblu hanno guadagnato 14 punti in sette partite di Serie A (4V, 2N, 1P), solamente il Milan (16) ha fatto meglio. Con 19 punti, l’Hellas si porta a meno 2 da Lazio, Juventus e Fiorentina e perciò dalla zona Europa League.

Primo tempo poco esaltante, l’incrocio dei pali di Henderson è l’unica vera emozione. Nella ripresa la gara si sblocca subito: al 49’ Barak di testa fa centro su bel cross di Lazovic. Gli ospiti reagiscono e trovano il pari con Romagnoli, in gol da due passi dopo un’erroraccio di Gunter. Al 91′ il Verona trionfa grazie al destro incrociato di Tameze, pescato bene in area da Barak.

