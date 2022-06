Serie A, indiscrezione su Belotti: "Ha già firmato per un club"

30-06-2022 11:17

Oggi è l’ultimo giorno di Andrea Belotti al Torino. Il centravanti granata ha rifiutato tutte le offerte di rinnovo, in quanto lui non ne fa una questione di soldi ma di progetto tecnico del Toro che, evidentemente, non lo convince più (l’ultima offerta di Cairo è stata 3,6 milioni di euro netti compresi bonus).

La Stampa però, quotidiano torinese, lancia un’indiscrezione clamorosa sul futuro del Gallo: il quotidiano non specifica la squadra, ma afferma che il giocatore avrebbe già firmato un contratto con un’altra squadra. Milan, Roma, Monza, Monaco le soluzioni paventate, ma la Stampa sottolinea come sia poco credibile che un giocatore simile non abbia una soluzione pronta una volta trovatosi senza squadra.

