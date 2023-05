Serie A, Inter-Atalanta: probabili formazioni

Così in campo le due squadre

27-05-2023 09:20

Inter-Atalanta è il posticipo del sabato sera della 37.ma giornata di Serie A. Si giocherà a San Siro alle 20.45 per quello che è un vero e proprio spareggio Champions per la squadra di Gasperini. L’Inter, però, non deve abbassare la guardia e dimostrare di essere paga per il successo ottenuto in Coppa Italia lo scorso mercoledì.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi S.

Squalificati: Gagliardini

Indisponibili: Dalbert, Mkhitaryan, Skriniar, Correa

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappaccosta; Koopmeiners, Pasalic; Højlund. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Hateboer, Palomino, Ruggeri, Soppy, Vorlicky, Zapata