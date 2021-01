Serie A, Inter-Benevento: probabili formazioni

Pippo Inzaghi torna a San Siro da allenatore per sfidare l’Inter di Antonio Conte, ex compagno in Nazionale e alla Juventus.

I nerazzurri proseguono la caccia al primo posto del Milan, ma col pensiero anche alla semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus. Per questo il tecnico salentino pensa al turnover, con Ranocchia, Eriksen, Gagliardini e Perisic in predicato di far rifiatare De Vrij, Brozovic, Vidal e Young.

Dall’altra parte subito in campo il neo acquisto Depaoli, dubbio in regia tra Viola e Schiattarella.

Inter-Benevento, le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: A. Conte.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Viola, Ionita; Improta, Caprari; Lapadula. Allenatore: F. Inzaghi.



OMNISPORT | 29-01-2021 11:18