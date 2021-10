Serie A, Inter: futuro ormai deciso per Ivan Perisic

È ormai tutto deciso per quanto riguarda il futuro dell’esterno croato Ivan Perisic. Protagonista assoluto nei suoi primi anni in nerazzurro, dopo un’esperienza durata sei anni e mezzo (con la parentesi Bayern Monaco nel mezzo) Perisic saluterà Milano alla scadenza naturale del suo contratto, prevista per il 30 giugno 2022.

Il Corriere dello Sport sostiene che la società avrebbe voluto liberarsene già nel corso di questa estate, ma le resistenze del giocatore hanno fatto naufragare ogni trattativa. Nel frattempo, però, Perisic sembra entrato nelle grazie di Simone Inzaghi, che in questa prima parte di stagione lo sta schierando in campo con regolarità.

Con ogni probabilità, l’ultima parte della carriera di Perisic sarà in Bundesliga.

OMNISPORT | 10-10-2021 14:23