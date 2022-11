Serie A, Inter: Gosens verso la Bundesliga, anche Correa in uscita

22-11-2022 12:34

Joaquin Correa e Robin Gosens sono entrambi in uscita dall’Inter. Il primo, molto sfortunato, ha dovuto rinunciare ai Mondiali per un infortunio a pochi giorni dal via. Il secondo è stato utilizzato pochissimo nell’ultimo anno e mezzo e semplicemente non è stato convocato da Flick.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il tedesco potrebbe andare in Bundesliga, dove ha molti estimatori, e nello specifico allo Schalke 04, pronto a pagare lo stipendio da 2,5 milioni.

Correa invece potrebbe essere utilizzato, dice la Rosea, come pedina di scambio per arrivare a Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach.