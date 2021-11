Serie A, Inter: il Milan la vittima preferita del Tucu Correa

06-11-2021 10:07

Cinque reti in nove sfide che fanno del Milan la vittima preferita dell’argentino Joaquin Correa. L’attaccante, arrivato in estate dalla Lazio voluto fortemente da Inzaghi, si è già calato alla grande nella realtà Inter. Intervistato in esclusiva da La Gazzetta dello Sport, Correa parla prima del derby di domani:

“L’atteggiamento è sicuramente un po’ cambiato. Abbiamo trovato più sicurezza, sistemato qualcosa e adesso siamo più padroni della partita, sia davanti che dietro. Se riusciremo a sviluppare questo gioco, avremo grandi chance di vincere”.

Poi sui gol al Milan:

“Sono molto legato al gol segnato nella semifinale di Coppa Italia 2019 con cui abbiamo passato il turno anche perché alla fine abbiamo portato a casa pure il trofeo. Un’altra volta ho segnato un gol al 94esimo: sono state tutte reti importanti, ma voglio segnarne altre ancora”.

OMNISPORT