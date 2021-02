Serie A, mercato Inter: la delicata situazione rinnovi

Mai come ora, la situazione in casa Inter è nettamente divisa tra Campo ed Extra campo. Sul terreno di gioco l’Inter, dopo un inizio di stagione non all’altezza, ha ripreso la propria marcia e marca da vicino al capolista Milan. Solo due punti dividono i nerazzurri dal primo posto in classifica, e con solamente il Campionato rimasto a cui dedicare tutte le energie, probabilmente è la più seria pretendente alla vittoria finale.

Le vicende fuori campo, invece, sono un’altra cosa. La crisi societaria si fa sempre più acuta, e all’Inter servono immediatamente dei fondi per poter finire tranquillamente la stagione. Si parla dell’ingresso di vari azionisti in società (come BC Partners) ma la trattativa non si sblocca e crea molte apprensioni alla famiglia Zhang. In tutto questo, c’è la necessità di blindare i propri giocatori più rappresentativi, in modo da costruire un ossatura giovane e vincente.

La “Gazzetta dello Sport” parla in modo esaustivo delle trattative di rinnovo dell’Inter.

Tra tutti i giocatori in attesa di rinnovo, quello più vicino alla firma è senza dubbio Lautaro Martinez. Dopo i complicati mesi estivi in cui sembrava in procinto di vestire la maglia del Barcellona, ormai è certo che l’argentino rinnoverà con il club di Via della LIberazione e si è già anche trovato l’accordo economico: percepirà 4,5 milioni più bonus fino al 2024, dunque molto menoo rispetto ai 7,5 milioni chiesti inizialmente.

Un altro giocatore vicino al rinnovo di contratto è il centrale difensivo classe 1999 Alessandro Bastoni. In tutto e per tutto una creatura di Antonio Conte, attualmente guadagna 1,5 milioni fino al 2023 ma anche lui è pronto ad estendere l’accordo: si parla di un rinnovo per un’ulteriore stagione (dunque fino al 2024) con ingaggio aumentato fino ai 2,5 milioni di euro più bonus.

L’ultimo di cui si parla è Nicolò Barella, la cui crescita ha destato scalpore in seno a tutte le società d’Europa, che una dopo l’altra si stanno facendo avanti per chiedere informazioni sul piccolo incursore sardo. Negli ultimi tempi si è parlato con insistenza di Real Madrid e Barcellona, e la necessità dell’Inter è di blindare al più presto colui che potrebbe essere il prossimo capitano nerazzurro. Trattative in corso ancora non ce ne sono, ma con ogni probabilità se ne parlerà a brevissimo, in quanto l’internzione della società è ovviamente di tenerseloo strettissimo.

A prescindere da come andranno le questioni societarie, la proprità di Ausilio e Marotta è quella di tenere in squadra questi tre giocatori, e con ogni probabilità le trattative andranno a buon fine per tutti e 3.

OMNISPORT | 13-02-2021 12:20