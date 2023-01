Serie A, Inter: nuova pretendente per Milan Skriniar

06-01-2023 23:14

L’Inter è ancora al lavoro per trovare l’accordo per il prolungamento di contratto di Milan Skriniar. Al momento non ci sono passi avanti, e i francesi del PSG continuano a insistere, offrendo allo slovacco classe 1995 uno stipendio che i nerazzurri non possono sperare di pareggiare.

Al momento tuttavia ci potrebbe essere una nuova pretendente per Skriniar, ovvero il Liverpool, che dovrà fare a meno di Virgil Van Dijk per un po’ di tempo. I Reds non avrebbero problemi a pagare cartellino e ingaggio del giocatore, ma anche il PSG monitora in caso di addio di Sergio Ramos.

I nerazzurri dunque devono sbrigarsi a fare la propria mossa.