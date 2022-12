Serie A, Inter: problemi per il rinnovo di Dzeko

06-12-2022 23:06

Edin Dzeko, all’alba dei 36 anni, è ancora un punto fondamentale dell’attacco dell’Inter, decisivo in questa prima parte di stagione. Le parti sembravano molto vicine a trovare l’intesa sul rinnovo, ma qualcosa sembra al momento mettersi in mezzo.

Il problema è relativo alle richieste del giocatore, che continua a volere 5 milioni di euro all’anno, mentre Marotta vorrebbe spendere meno per una punta comunque importante ma abbastanza in avanti con la carta d’identità.

Per questa ragione si ragiona sull’opzione 1+1, rinnovo fino al 2024, con opzione sino al 2025. La trattativa va avanti, sul tavolo c’è anche una chiamata dalla MLS, che Dzeko prenderà in considerazione solo se non arriverà a un punto d’incontro con l’Inter.