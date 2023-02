Serie A, Inter-Udinese: probabili formazioni

Così in campo le squadre di Inzaghi e Sottil

18-02-2023 11:43

Inter-Udinese, si giocherà allo stadio Meazza di Milano questa sera alle ore 20:45 ed è valido per la 23.ma giornata di Serie A. L’Inter ha perso solo una delle ultime 10 sfide contro l’Udinese in Serie A (7V, 2N), tuttavia la sconfitta è arrivata nel match d’andata lo scorso 18 settembre – i friulani non vincono entrambe le gare stagionali contro i nerazzurri nel massimo campionato dal 2012/13, con Francesco Guidolin in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lukaku. All. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Correa

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto. All. Sottil

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Deulofeu, Nestorovski