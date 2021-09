Juric: "Per ora siamo al livello 5, curioso di conoscere la squadra"

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Lazio di Maurizio Sarri, in programma alle ore 18.30 al Grande Torino. Il Torino ha vinto solo una delle ultime sette partite interne di Serie A contro la Lazio (2N, 4P); i biancocelesti potrebbero vincere tre trasferte di fila in casa dei piemontesi per la prima volta nella competizione.

Juric, che viene da due vittorie consecutive in Serie A, ha parlato prima di tutto di Belotti, che non sarà della partita, e anche della sua situazione contrattuale:

“Belotti non riesce ancora a correre e siamo leggermente preoccupati. Ha una contusione fortissima al muscolo tibiale. Lo vedo dispiaciuto ma è un leone. Avere il contratto in scadenza è un vantaggio per tutti – sottolinea l’allenatore – quando sei in questa situazione, non puoi essere più motivato di così: per me è un grande vantaggio, penso che lui sia consapevole ed è stramotivato. Ma è anche molto preoccupato e dispiaciuto per non dare il suo contributo. Lo vedo bene, ha voglia di lottare”.

Dopo di che, l’ex Verona passa a parlare delle scelte di formazione, dove si andrà avanti col 3-4-2-1:

“Brekalo è un esterno con buona tecnica, ha un buon tiro dai 15-16 metri. Pjaca ha un piccolo fastidio – spiega Juric – già lo aveva prima dell’ultima partita. Ha lavorato a parte, oggi è andata abbastanza bene. Aspettiamo domani, farà un altro test. Izzo ha preso una botta, ma è di tre settimane fa. Bisogna chiedere al medico. Ancora non sta bene, ma non sto facendo nessuna polemica. Pobega e Mandragora hanno fatto bene. Abbiamo tanti giocatori in mezzo, forse addirittura troppi. Possiamo variare tanto lì in mezzo, possono giocare entrambi o non giocare nessuno dei due”preso una botta, ma è di tre settimane fa. Bisogna chiedere al medico. Ancora non sta bene, ma non sto facendo nessuna polemica”.

Per concludere, Juric traccia un primo bilancio della squadra, non la formazione più forte che abbia mai allenato: “quello era il mio primo Genoa”. Poi continua: “Per ora siamo a livello 5 – spiega – possiamo andare a 8 ma anche fare peggio. Sono curioso, sto conoscendo ancora la squadra. Il valore della Lazio è assoluto, noi cercheremo di fare una partita importante. Dipende tutto da noi, partita dopo partita e durante gli allenamenti in settimana […] Sono contento, preferisco l’entusiasmo alla depressione. Ma abbiamo cominciato da poco, abbiamo fatto tre partite bene e una molto molto male – ammette – è meglio giocare quando la gente ti applaude e non ti fischia, dobbiamo cavalcare l’onda e non perdere questo modo di essere. Ma è troppo presto per i giudizi, dobbiamo solo andare avanti così e restare con i piedi per terra”.

OMNISPORT | 22-09-2021 14:56