Serie A, José Mourinho cambia tutto e la Roma crolla a Venezia

07-11-2021 14:27

A Venezia Mourinho cambia la Roma mettendo la difesa a tre e lasciando Zaniolo in panchina. La tattica non funziona, i veneti rimontano i giallorossi che crollano 3-2 al Penzo.

Il primo tempo parte subito col botto. Il Venezia passa subito in vantaggio con Caldara al 3′: punizione di Aramu, il difensore con una zampata trafigge Rui Patricio che non può nulla. Reagisce subito la Roma, la prima occasione vera però arriva al 20′ con Shomurodov, ma il sinistro a tu per tu con Romero termina sul fondo di pochissimo. Insistono i giallorossi e al 27′ Abraham colpisce un palo clamoroso con un tiro in diagonale, El Shaarawy sulla respinta viene murato da Mazzocchi sul più bello. Il Venezia risponde con Okereke, che però spreca davanti al portiere avversario.

Gol mangiato, gol subito: torre di Abraham, Romero anticipa Pellegrini ma non può nulla sul tapin vincente di Shomurodov al 43′. I giallorossi riescono anche a raddoppiare nei minuti di recupero, con Abraham bravissimo in area a lottare di fisico con Ceccaroni e a infilare l’estremo difensore del Venezia.

Il secondo tempo si apre subito con una grande occasione per la Roma, con Ibanez che anticipa Romero e Haps che salva sulla linea con una bellissima rovesciata. Al 55′ ci prova El Shaarawy, ma l’egiziano su un rigore in movimento calcia debole e centrale. Reagisce il Venezia soprattutto con tiri da fuori, il più pericoloso è quello di Kiyine che va vicinissimo all’incrocio dei pali.

Al 65′ la partita cambia nuovamente. Cristante entra in ritardo su Caldara in area, rigore per il Venezia: dal dischetto Aramu non sbaglia, è 2-2. Dopo appena 2′ i giallorossi hanno la grande chance per tornare sopra, ma Romero immolandosi stoppa Abraham tutto solo davanti la porta. L’attaccante inglese va vicino alla doppietta poco dopo con un tiro a giro, la palla termina sul fondo di un niente. Spingono gli ospiti, ma al 74′ passano a sorpresa in vantaggio i padroni di casa: lancio di Ampadu, Okereke in campo aperto non sbaglia di fronte a Rui Patricio e firma il 3-2.

Il Venezia prova a chiudere la partita e ha due grandi occasioni nel giro di 1′ con uno scatenato Caldara. Il difensore di testa trova prima la respinta sulla traversa di Rui Patricio, poi sul corner successivo il portoghese salva d’istinto con i piedi. Colpisce la traversa anche Henry con un piattone sicuro in contropiede. La Roma tenta il tutto per tutto, l’occasione migliore ce l’ha Perez ma Busio salva sul tiro ravvicinato. Termina 3-2 per il Venezia.

