Serie A, Juventus-Benevento: le formazioni ufficiali

I due tecnici Andrea Pirlo e Filippo Inzaghi hanno diramato le scelte di formazione per la sfida che inizierà alle 15:00 all’Allianz Stadium di Torino. Prima del pareggio nel match d’andata, Filippo Inzaghi aveva trovato la sconfitta in tutti e tre i precedenti da allenatore contro la Juventus in Serie A (era alla guida del Milan e del Bologna).

Per i bianconeri di Andrea Pirlo c’è l’occasione di centrare la quarta vittoria di fila dopo quelle con Spezia, Lazio e Cagliari e di riportarsi a -7 dall’Inter capolista. La squadra di Filippo Inzaghi invece cerca il colpaccio per allungare sulla zona più pericolosa della classifica: al momento, il Benevento è 16esimo con 26 punti, a +4 sul terzultimo posto.

Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS: Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Ronaldo, Morata.

BENEVENTO: Montipò; Caldirola, Tuia, Barba; Improta, Hetemaj, Viola, Ionita, Foulon; Gaich, Lapadula.

OMNISPORT | 21-03-2021 14:11