Serie A, Juventus: ecco la decisione su Alvaro Morata

Morata o non Morata. Nei piani della Juventus sul calciomercato cambieranno parecchie cose, con diversi giocatori che rientrano inevitabilmente tra quelli in bilico. Questo perchè la Juventus, anche per via della delicata questione Ronaldo, sta guardando maggiormente al bilancio e, in quest’ottima, Morata rappresenta una variabile davvero importante.

La Juventus ha la facoltà di estendere il prestito per un’altra stagione pagando altri 10 milioni e facendo scendere a 35 la cifra per l’eventuale riscatto nel 2022. La stagione di Alvaro è stata fin qui segnata da alti e bassi. La partenza a razzo, tanti gol ma poi una flessione proprio nel momento decisivo della stagione, quello di maggiore difficoltà dei bianconeri. In ogni caso, per Pirlo si è dimostrato sempre un elemento preziosissimo per la manovra bianconera, senza contare che il rapporto con il tecnico è più che ottimo.

Come scrive AS’, secondo il giornalista Miguel Martin Talavera che è intervenuto nella trasmissione di Cadena SER ‘El Larguero’, i bianconeri hanno deciso di rinnovare il prestito del centravanti iberico, pagando dunque altri 10 milioni di euro nelle casse dell’Atletico Madrid. Questa operazione, quindi, significa che nel 2022 Morata verrà acquistato dalla Juve senza dubbio.

OMNISPORT | 13-04-2021 17:32