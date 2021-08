Serie A, Juventus-Empoli: le formazioni ufficiali

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Juventus-Empoli, sfida valida per la seconda giornata di Serie A TIM. La Juventus ha vinto ben 11 delle 12 sfide giocate in casa contro l’Empoli (1una sola sconfitta in questa serie) in Serie A, mantenendo la porta inviolata per ben nove volte.

Allegri sceglie il tridente Cuadrado, Dybala, Chiesa, tornando a schierare il colombiano ala. Andreazzoli gioca con Cutrone prima punta assieme a Mancuso. Ecco le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Chiesa. (A disp. Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Chiellini, Morata, Pellegrini, Bernardeschi, Rugani, Locatelli, Fagioli, Ranocchia, Kulusevski). All. Allegri.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Ricci, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone. (A disp. Brignoli, Furlan, Stulac, Romagnoli, Henderson, La Mantia, Fiamozzi, Tonelli, Zurkowski, Vitti, Parisi, Pinamonti). All. Andreazzoli.

