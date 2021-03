Serie A, Juventus-Lazio: le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Juventus-Lazio, vero big match della 26a giornata di Serie A. Dalla stagione 2014/15 in avanti la Juventus ha mantenuto la porta inviolata in quattro gare casalinghe contro la Lazio in Serie A: nel periodo i bianconeri contano più clean sheet interne solo contro Inter e Roma (cinque).

Emergenza vera per Andrea Pirlo, che tuttavia concede riposo a CR7: si pensa soprattutto alla gara di Champions contro il Porto. Davanti ci sono quindi Morata e lo svedese Kulusevski. In difesa Cuadrado recupera, spazio a centrocampo per Bernardeschi e Ramsey. Per la Lazio Marusic in difesa, Lulic e Fares sugli esterni. Solita coppia d’attacco con Correa e Immobile.

Ecco le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Danilo, Alex Sandro; Bernardeschi, Ramsey, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Morata. All. Pirlo

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

OMNISPORT | 06-03-2021 19:56