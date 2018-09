Serie A: Juventus-Napoli 3-1

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny 6.5, Cancelo 6.5, Bonucci 6, Chiellini 7, Alex Sandro 6, Emre Can 7 (16′ st Bentancur 6) , Pjanic 6.5, Matuidi 6.5, Dybala 5.5 (20′ st Bernardeschi 6.5) Ronaldo 7, Mandzukic 8 (38′ st Cuadrado sv). (21 Pinsoglio 22 Perin 4 Benatia 15 Barzagli 16 Cuadrado 18 Kean 24 Rugani). All.

Allegri 7. NAPOLI (4-3-3): Ospina 6, Hysaj 6, Albiol 6, Koulibaly 6 Mario Rui 5, Allan 6, Hamsik 5 (25′ st Ruiz sv), Zielinski 5.5 (1′ st Malcuit 5.5), Callejon 5, Mertens 6.5 (16′ st Milik 6), Insigne 4.5. (22 D’Andrea 27 Karnezis 9 Verdi 11 Ounas 13 Luperto 19 Maksimovic 30 Rog 42 Diawara). All.

Ancelotti 6. Arbitro: Banti 5.5. Reti: nel pt 10′ Mertens, 26′ Mandzukic; nel st 4′ Mandzukic, 32′ Bonucci Angoli: 7-4 per la Juventus Recupero: 1′ e 5′. Espulso Mario Rui (doppia ammonizione ) al 14′ st. Ammoniti: Mario Rui e Insigne per proteste, Koulibaly e Cancelo per gioco scorretto, Hysaj e Bonucci per comportamento non regolamentare Spettatori: 39.552, incasso 2.734.641 (record in campionato per l’Allianz Stadium) ** I GOL -10′ pt: su un passaggio sbagliato di Bonucci, Allan pesca Callejon che in area smista a Mertens per una facile battuta in rete. – 26′ pt: un paio di finte e Ronaldo pennella il cross per il perfetto stacco di testa di Mandzukic: è il pareggio Juve. – 4′ st: il destro di Ronaldo, deviato da Ospina, sbatte sul palo, dalla parte opposta Mandzukic e tutto solo e spinge in rete. – 32′ st: su calcio d’angolo, stacca Ronaldo, in scivolata sul palo Bonucci corregge in gol.

ANSA | 29-09-2018 21:58