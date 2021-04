Serie A, Juventus-Parma: le probabili formazioni

Quello dell’Allianz Stadium è un match molto delicato per entrambe le squadre: la formazione di Pirlo dovrà riprendersi dopo la sconfitta subita a Bergamo in casa dell’Atalanta per 1 a 0 mentre il team di D’Aversa, dovrà trovare le forze per riprendersi dopo l’incredibile sconfitta subita sul campo del Cagliari per 4 a 3 nello scontro salvezza.

Sono tre i giocatori a rischio per Pirlo in questa partita: Bernardeschi, Ronaldo e Chiesa. I tre giocatori potrebbero non essere rischiati per riaverli poi nel futuro del match. A centrocampo spazio a Kulusevski sulla sinistra con McKennie che sostituirà l’infortunato Chiesa. Al centro Bentancur e Rabiot favoriti su Arthur e Ramsey. Davanti la coppia, data l’assenza di Ronaldo, sarà composta da un ritrovato Paulo Dybala e Alvaro Morata che continua a faticare a trovare la rete.

Sono tante le assenze per D’Aversa anche in vista di questa partita già molto difficile per il grande spessore dell’avversario. Mancheranno: Nicolussi Caviglia, Iacoponi, Inglese, Zirkzee, Karamoh, Cyprien, Conti e Hernani.

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Kulusevski; Morata, Dybala. All. Pirlo

Parma (4-3-3): Sepe; Busi, Bani, Bruno Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Man, Cornelius, Kucka. All. D’Aversa

