Serie A, l'Atalanta non molla la vetta: vittoria all'Olimpico sulla Roma

18-09-2022 20:00

All’Olimpico a vincere alla fine è l’Atalanta, che riesce a imporsi per 1-0 sulla Roma in uno degli scontri d’alta classifica di questa settima giornata di campionato. I nerazzurri sono così in testa, comunque vada Milan-Napoli, mentre per i giallorossi seconda sconfitta nelle ultime tre in Serie A.

Roma-Atalanta, il gol decisivo di Scalvini

La partita inizia con un colpo di scena. Musso esce infatti dall’area al 4′ per colpire la palla di testa, ma si scontra con Demiral ed è stordito. Il portiere dell’Atalanta è così costretto a lasciare il campo in favore di Sportiello. Poi ritmi bassi del match fino al gol di Scalvini al 35′. Grande ripartenza dei bergamaschi, Holjund si smarca e serve l’azzurro classe 2003, che con un bel destro a giro riesce a battere Rui Patricio. Prima dell’intervallo Abraham spreca due occasioni davanti a Sportiello per pareggiare.

Roma-Atalanta, espulso Mourinho

Nella partita senza Paulo Dybala, fermo per un problema ai flessori durante la rifinitura, i giallorossi hanno tutte le intenzioni di trovare il gol nel corso della ripresa. Ma al 56′ viene espulso José Mourinho per proteste. Calcio di punizione per la Roma per fallo di Okoli su Zaniolo, ma secondo i giocatori il fallo è dentro l’area. Chiffi dopo check con il Var toglie la punizione, Mourinho se la prende molto male ed entra anche in campo. Così per l’arbitro è cartellino rosso.

Al 60′ Abraham salva sulla linea i suoi dal raddoppio dei bergamaschi dopo la conclusione di Pasalic, servito da Muriel. Nuove occasioni nel finale per i giallorossi, specie con Shomurodov che all’87’ di testa non trova per poco la porta. Lo stesso attaccante poi al 90′ non tira e serve Belotti, ma Hateboer salva il risultato. La partita si chiude dopo cinque minuti di recupero con il successo dei ragazzi di Gian Piero Gasperini.

Roma-Atalanta, il tabellino

Reti: 35′ Scalvini

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (87′ Zalewski), Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic (67′ Belotti), Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham (79′ Shomurodov). All: Mourinho.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso (8′ Sportiello); Toloi, Demiral, Scalvini (46′ Okoli); Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic (74′ Lookman), Ederson (88′ Malinovskyi); Hojlund (46′ Muriel). All: Gasperini.

Arbitro: Chiffi.

Ammoniti: Maehle, Toloi, Hateboer, Demiral, De Roon, Koopmeiners, Malinovskyi.

Espulsi: 56′ Mourinho.

Roma-Atalanta, come ha arbitrato Chiffi

Partita delicata e molto fallosa quella fra Roma e Atalanta. L’arbitro Chiffi la gestisce con pugno duro e ben sette giocatori atalantini ammoniti. Ma l’episodio chiave è di certo la giusta espulsione di Mourinho per le grandi proteste al 56′. Il direttore di gara cambia la propria decisione riguardo il contatto tra Okoli e Zaniolo perché entrambi si aggrappano alla maglia dell’altro. Perciò niente punizione e il tecnico portoghese esplode. Urla verso Chiffi ed entra in campo. Salterà la sfida di San Siro con l’Inter e forse non solo quella.

Roma-Atalanta, i migliori e i peggiori

Sportiello 7: entra a freddo al posto di Musso e gioca una partita molto buona.

Scalvini 7: una partita non semplice per lui, ma alla fine è quello che decide la partita.

Koopmeiners 6.5: fornisce davvero una buona prestazione in mezzo al campo.

Zaniolo 6: ci prova in tutti i modi, ma gli avversari si difendono bene.

Mancini 5.5: sbaglia una volta, quanto basta per concedere un gol.

Muriel 5.5: gioca tutto il secondo tempo, utile per i compagni ma non concretizza.

Shomurodov 5: entra nel finale, quell’occasione di testa doveva finire in porta.

Abraham 4.5: sbaglia davvero troppo, specie i due gol divorati a fine primo tempo.