Serie A, l'Empoli blocca sul pari l'Hellas Verona. Le pagelle

Il gol di Stojanovic al 96' gela il Bentegodi, che stava già festeggiando i tre punti per la rete di Gaich. Ora gialloblù a pari punti con lo Spezia a 90 minuti dal termine.

28-05-2023 16:01

Tre punti sarebbero stati davvero d’oro per l’Hellas Verona, ma alla fine l’Empoli ha beffato la squadra avversaria e tutto lo stadio Bentegodi. È finito 1-1 infatti il primo incontro della domenica del 37° turno del campionato di Serie A, con i gialloblù di Marco Zaffaroni, che hanno subìto negli ultimi secondi il pari dei toscani allenati da Paolo Zanetti. La lotta salvezza con Spezia e Lecce prosegue.

Verona-Empoli, primo tempo bloccato

I padroni di casa hanno provato già da subito a far valere il proprio ritmo. Nel primo tempo l’Hellas Verona è andato vicino al gol almeno per tre volte, sempre con Ngonge. Prima non ha approfittato di un errore del portiere avversario Luperto.

Poi non ha messo la palla in rete di testa da pochi passi e alla fine ha colpito anche una traversa. Per gli ospiti c’è stata un’occasione per Cacace, con il tiro parato da Montipò. Le due squadre sono così rientrate negli spogliatoi sullo 0-0.

Verona-Empoli, la beffa nel finale

Per circa mezz’ora il Verona ha sognato in grande. Dato che al 61′ è arrivato il gol del vantaggio di Gaich, entrato dalla panchina e dopo pochi secondi ha trovato subito la rete. Sulla respinta corta di Vicario dopo il tiro da fuori di Ngonge, l’attaccante ne ha approfittato.

La partita però non è finita così, perché al 96′ c’è stato l’incredibile pareggio dei toscani con il cross di Stojanovic deviato da Magnani. Con questo punto il Verona sale a quota 31 a pari punti proprio con lo Spezia. Il Lecce a +2 è vicino alla salvezza. Mentre l’Empoli è adesso quattordicesimo con 43 punti, a +1 sulla Salernitana.

Verona-Empoli, il tabellino

Reti: 61′ Gaich (V), 96′ Stojanovic (E)

VERONA (3-5-2): Montipò; Magnani, Hien, Cabal (46′ Ceccherini); Terracciano (59′ Faraoni), Sulemana, Veloso (59′ Gaich), Tameze (75′ Abildgaard), Depaoli; Ngonge (83′ Coppola), Djuric. Allenatore: Zaffaroni.

EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi (77′ Stojanovic), Ismajili, Luperto, Cacace; Haas (67′ Henderson), Grassi; Akpa Akpro (77′ Vignato), Fazzini (56′ Destro), Cambiaghi; Piccoli (56′ Satriano). Allenatore: Zanetti.

Ammoniti: Cabal (V), Veloso (V), Gaich (V), Ceccherini (V).

Arbitro: Chiffi.

Verona-Empoli, le pagelle

Gaich 7: entrato dalla panchina, stava per decidere la partita. Ma non è successo.

Stojanovic 7: il suo cross nel finale ha regalato un punto. Beffa per gli avversari.

Zanetti 6.5: la sua squadra gioca bene e trova un gran risultato nel finale.

Vicario 6.5: una buona partita per lui, colpe quasi nulle sul gol del vantaggio.

Montipò 6: poteva fare ben poco in occasione della beffa del pareggio.

Cambiaghi 6: la sua deviazione ha dato un bel punto alla squadra toscana.

Ngonge 5.5: ha sprecato tre occasioni importanti nel primo tempo.

Zaffaroni 5.5: un grande peccato per i suoi. Potevano essere tre punti d’oro.