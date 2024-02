Serie A, l'Inter batte la Juventus e prova la fuga: il campionato è già finito? Vota il sondaggio

L'Inter vince il derby d'Italia e, con una partita ancora da recuperare, si porta a più 4 dalla Juventus. I nerazzurri hanno già chiuso il campionato? Fateci sapere cosa ne pensate rispondendo al nostro sondaggio!

05-02-2024 11:00

Segnale di forza dell’Inter, che domenica 4 febbraio ha battuto la Juventus 1-0 a San Siro portandosi a più 4 dai diretti inseguitori con ancora una partita da recuperare. Si tratta del primo vero tentativo di fuga in questa Serie A per i nerazzurri, che vincendo contro l’Atalanta il prossimo 28 febbraio allungherebbero a più 7 dagli storici rivali bianconeri e si ritroverebbero in una posizione di grande favore per vincere lo scudetto e raggiungere la tanto agognata seconda stella.

Ma si può davvero considerare il campionato già chiuso con ancora 15, 16 per l’Inter, giornate da disputare e una Juventus che ha sempre e comunque tenuto il passo dei nerazzurri? Fateci sapere cosa ne pensate rispondendo al nostro sondaggio!