Serie A, la Juventus sprofonda a -15: cosa cambia per il campionato

20-01-2023 22:02

La Juventus è stata penalizzata di 15 punti in seguito all’inchiesta legata alle plusvalenze. Questa la decisione della Corte d’Appello, che dunque mira a punire i bianconeri, e solo i bianconeri, e ad escluderli dalle Coppe Europee.

Alla luce di questa penalizzazione, la Juventus passa da 37 a 22 punti in Serie A, e dunque al momento sarebbe a pari punti con Bologna ed Empoli tra l’11° e il 12° posto in classifica.

Si complica dunque la lotta per l’Europa per la Juve, ma questa penalità favorisce invece altre squadre come la Lazio, che si trova dunque al quarto posto in zona Champions League. Atalanta e Roma inoltre sono a pari punti con la Lazio (34, ndr) e anche per loro si tratta di un’avversaria in meno nella lotta per un posto in Europa, che sia Champions, Europa League o Conference League.

Bianconeri che al momento si trovano ora a 12 punti dalla zona Europa, e per rientrarci sono chiamati a una rimonta clamorosa nella seconda parte di stagione. Servirà un livello di prestazioni e una continuità che la Juve aveva trovato nelle otto partite vinte senza subire gol prima di Napoli, ma che ora non sarà facile ritrovare. Le conseguenze psicologiche di questa decisione giudiziaria sono tutte da verificare, e dunque si apre un’incognita enorme sulla stagione della Vecchia Signora.