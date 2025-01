Serie A: la Juventus travolge l'Inter nel big match, Milan batte Roma. Risultati e classifica 16° giornata

Incredibile prova di carattere delle bianconere, Milan in ripresa e impresa a Napoli per la Sampdoria che firma una vittoria cardine in campionato

In vista della Coppa Italia, la 16° giornata di Serie A si spalma oltre i consueti limiti del fine settimana per consentirci di addentrarci senza esagerazioni nello stato di forma delle singole squadre.

Venerdì sera è la Juventus a stupirci, a sorprenderci quasi quando riesce ad addomesticare l’Inter, rivale che pareva in netta risalita. Il Milan ferma la Roma, poi e la Sampdoria centra il primo risultato positivo con il Napoli nel posticipo che chiude la questione.

Juventus Women-Inter, vittoria e primato in classifica

Nell’anticipo della 16ª giornata, la Juventus di mister Canzi dimostra che il talento da solo non basta ma fa la sua parte.

Dopo alcune incertezze, la primatista si riflette nelle sue migliori qualità e in Bonansea e Girelli che firmano un 2-0 contro l’Inter che inietta ottimismo e consolida in solitudine il primo posto in classifica, salendo a 41 punti per riallungare a +7 proprio sulle nerazzurre.

In questo fine settimana Serie A e Serie B Femminile celebrano la Giornata della Memoria, dando un significato ulteriore e ancora più ampio alla campagna #MAIPIÙ, contro la violenza di genere. Con a latere un ritrovato desiderio di rivalsa, di voglia di vincere che la Juve (l’altra) pareva aver accantonato. Non in questo anticipo.

Milan ritrovato

Tre gli anticipi giocati sabato a cominciare dal poco scontato scontro che ha visto contrapposte le ragazze del Milan alla Roma. Clamoroso il risultato finale: il tabellino recita 3-2 in rimonta e la classifica sale a quota 22 punti con il Como, restando così in corsa per un posto nella poule Scudetto.

La Lazio regola 2-0 la Fiorentina, che non è ancora uscita dalla crisi di inizio anno e centra la seconda vittoria di fila in questa Serie A. Ultimo, ma non per rilevanza, il colpo del Sassuolo che vince 3-0 sul Como.

La situazione generale

La giornata si chiude con una festante Sampdoria che realizza un gol che, da solo, è più che abbastanza per chiudere il match con tre punti davvero insperati e imprevedibili alla vigilia del match. Un rigore, tradotto da Arcangeli, realizza un obiettivo centrale in questa trasferta a Cercola.

Risultati 16° giornata

Chiusa la 16° giornata di campionato, Juventus centra il big match contro l’Inter che preserva, comunque, il 2° posto davanti alla Roma e alla Fiorentina, che manifesta ancora una fase di difficoltà. Bene Samp e Milan in forte recupero, ecco i risultati:

Napoli-Sampdoria 0-1

Juventus-Inter 2-0

Como-Sassuolo 0-3

Lazio-Fiorentina 2-0

Milan-Roma 3-2

Classifica aggiornata

Alla luce dei risultati ottenuti, conclusa la 16° giornata di Regular Season, in testa alla classifica di Serie A femminile si conferma ancora la Juventus Women al comando con 41 punti, forte del risultato con l’Inter ma le capitoline – terze sono lì.

Ecco la classifica completa, dalla testa fino all’ultima posizione, aggiornata al 27 gennaio 2025:

Juventus Women 41 punti Inter 34 punti Roma 31 punti Fiorentina 27 punti Como 22 punti Milan 22 punti Sassuolo 16 punti Lazio 16 punti Sampdoria 8 punti Napoli 6 punti