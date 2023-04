Serie A: la Lazio vince a Monza, pari fra Spezia e Salernitana

I biancocelesti si confermano secondi grazie al 2-0 sui brianzoli. Finisce invece 1-1 lo scontro chiave in ottica salvezza.

02-04-2023 17:00

A due settimane dalla vittoria nel derby è arrivato un altro successo importante per la Lazio, che nel primo match della domenica alle 15 per il 28° turno di Serie A ha infatti vinto per 2-0 a Monza. Tre punti fondamentali per i biancocelesti di Maurizio Sarri, ora sempre più secondi in classifica dietro al Napoli con cinque punti di vantaggio nei confronti dell’Inter.

Una partita messa quasi subito nella giusta direzione da parte della Lazio in quel dell’U-Power Stadium. Il vantaggio è così arrivato al 13′ grazie al quarto gol stagionale di Pedro, bravo a raccogliere la palla nell’area avversaria e a battere Di Gregorio. Poi ha sfiorato un po’ di volte il raddoppio con Zaccagni e Luis Alberto. Ma anche i biancorossi ci hanno provato con Sensi e Petagna.

Dopo qualche minuto dall’inizio della ripresa, al 56′, ecco il secondo gol della Lazio con una gran punizione di Milinkovic-Savic sopra la barriera, alla quinta rete in campionato. Nel finale clamorosa chance per Gytkjaer. Con questo 2-0 la Lazio è così seconda a quota 55 contro i 50 dell’Inter ed è per ora a -16 dal Napoli. Il Monza di Raffaele Palladino resta fermo a 34 punti, tredicesimo.

L’altro incontro della domenica alle 15, quello importante in ottica salvezza fra Spezia e Salernitana, è finito invece 1-1. Gara equilibrata fra le due squadre, con ospiti in vantaggio al 43′ per l’autogol di Caldara. I padroni di casa hanno poi trovato il pari al 70′ con Shomurodov. La Salernitana di Paulo Sousa è così quindicesima con 28 punti, Spezia di Leonardo Semplici quartultimo a 25.