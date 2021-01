Serie A, la Roma in 9' chiude la pratica Verona

La Roma chiude la pratica Hellas Verona nel primo tempo, grazie a tre gol in 9′. Giallorossi che si riprendono il terzo posto superando la Juventus. La prossima settimana ci sarà il big match proprio contro Ronaldo e compagni, con l’obiettivo battere una grande.

Tanti contrasti e tanti falli nei primi minuti del primo tempo. La prima occasione importante arriva al 19’, quando Borja Mayoral si mette in proprio. Dribbling secco in area di rigore e tiro sul primo palo: palla deviata e fuori di un soffio. Dalla battuta del calcio d’angolo, al 20’, si sblocca il punteggio. Dalla bandierina va Pellegrini, cross in mezzo e colpo di testa vincente di Mancini. Silvestri ingannato da un liscio di Mayoral va fuori tempo, padroni di casa in vantaggio.

Dopo 2 minuti subito il raddoppio dei padroni di casa. Borja Mayoral, da solo davanti l’estremo difensore del Verona, tenta il dribbling ma non riesce a calciare, preferendo aspettare l’inserimento in area di Mkhitaryan. Silvestri riesce a rientrare in porta ma il turco lo prende alla sprovvista, tirando forte sul primo palo. Roma in vantaggio per 2-0.

Al 29’ la Roma chiude già i conti. Su calcio d’angolo, Silvestri respinge il pallone che finisce sui piedi di Pellegrini. Tiro al volo del centrocampista e bella risposta del portiere del Verona, che però non può niente sul tap in vincente di Borja Mayoral. Padroni di casa che in 9 minuti mettono in cassaforte la vittoria. I primi 45’ si concludono senza particolari sussulti, con l’Hellas che prova a reagire senza fare male alla Roma.

Nel secondo tempo parte bene la Roma, pericolosa con Mkhitaryan di testa, Spinazzola e soprattutto Veretout, che approfittando di un’indecisione di Silvestri in uscita per poco non realizza il quarto gol. Ancora più vicini alla rete i padroni di casa con Spinazzola, dopo un contropiede perfetto. L’esterno però trova la riposta di Silvestri con le gambe.

Il Verona, con Colley, dà un segnale di vita. Ottimo cross di Bessa, la punta taglia bene alle spalle di Mancini e beffa Lopez sotto le gambe: 3-1. La partita si riaccende e si aprono spazi da una parte e dall’altra. L’occasione più ghiotta però capita a Spinazzola, che trova ancora la risposta di Silvestri con i piedi. Nell’ultimo quarto d’ora la Roma riesce ad addormentare la partita, sterile reazione del Verona dopo il gol di Colley, a parte un tiro incrociato di Lasagna.

OMNISPORT | 31-01-2021 22:37