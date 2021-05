Serie A: la Roma riparte con una goleada, Crotone travolto

La Roma torna a vincere in Serie A dopo un digiuno di 4 partite: la squadra di Fonseca, reduce dall’eliminazione in Europa League, abbatte per 5-0 il Crotone già retrocesso riprendendosi la settima posizione in classifica: a segno Mayoral e Pellegrini con due doppiette e Mkhitaryan.

LA GARA

La Roma domina il possesso palla e crea occasioni da gol a ripetizione, ma non riesce a sbloccare la partita nei primi 45′. Pedro, Pellegrini e Borja Mayoral hanno chance importanti in avvio, al 17′ Mkhitaryan colpisce un legno, al 19′ è invece Mayoral a centrare la traversa con un colpo di testa. Prima dell’intervallo Cordaz è decisivo su Mkhitaryan e Pellegrini.

Nella ripresa i padroni di casa trovano subito il vantaggio con Borja Mayoral: al 50′ lo spagnolo sugli sviluppi di una punizione battuta a sorpresa da Mkhitaryan supera Cordaz di sinistro. La reazione del Crotone è rabbiosa, Messias, Simy e Golemic creano diverse chance ma Fuzato risponde presente.

Al 70′ la Roma sfrutta una distrazione della difesa dei pitagorici per raddoppiare con Pellegrini, poi i capitolini dilagano con ancora con l’ex Sassuolo al 73′ (bel destro a giro) e Mkhitaryan al 78′ su assist di Kasdorp.

Nel finale Fonseca fa esordire i giovani Bove e Zalewski: il 5-0 arriva con un velocissimo contropiede concretizzato da Mayoral.

