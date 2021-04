Roma, Fonseca: "Sono io il responsabile"

Paulo Fonseca si è espresso così al termine della semifinale d’andata di Europa League, persa per 6-2 contro il Manchester United: “Io sono sempre il principale responsabile, sono qui per assumermi tutte le responsabilità. Infortuni e rigore? Non voglio alibi, sono io il responsabile e non voglio sfuggire alle mie responsabilità”.

Per il mister lusitano potrebbe arrivare l’addio a fine stagione dalla Roma dopo due anni: “Vediamo. Ora è difficile parlare, penso che dobbiamo essere equilibrati”.

OMNISPORT | 29-04-2021 23:37