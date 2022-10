Serie A, l'Atalanta piega la Fiorentina e resta al comando

02-10-2022 20:00

L’Atalanta ha battuto per 1-0 la Fiorentina nella partita delle 18 dell’ottava giornata di Serie A. La squadra di Gasperini si è imposta grazie ad una rete di Lookman nella ripresa: con questo successo i nerazzurri restano al comando della classifica insieme al Napoli, a quota 20 punti.

La Fiorentina si ritrova invece a fare i conti con il terzo ko nelle ultime cinque partite: i viola sono undicesimi a 9 punti.

Primo tempo noioso e con poche occasioni. L’Atalanta ci prova con più convinzione ma non riesce a rendersi pericolosa a parte in un’occasione con Koopmeiners, mentre gli ospiti ci provano senza successo con alcuni tiri da fuori. Nel finale di tempo Kouamé viene espulso erroneamente da Irrati, che ritorna sulla sua decisione dopo l’intervento del Var.

Nella ripresa l’Atalanta trova il sospirato 1-0 grazie a Lookman, servito in area dopo una grande giocata di Muriel sugli sviluppi di una rimessa laterale. La rete dei nerazzurri sblocca la sfida: i padroni di casa sfiorano il raddoppio con Mahele, la Fiorentina si divora il pareggio al 73′ con Saponara, che liscia davanti a Sportiello. Nel finale di gara il portiere dei bergamaschi dice no alla conclusione dal limite di Jovic, poi Demiral sfiora l’autorete: sono gli ultimi brividi per l’Atalanta, che si prende tre punti e resta capolista.