Serie A, Lazio-Parma: la voglia di ripartire di Simone Inzaghi

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa prima della sfida dell’Olimpico contro il Parma, già retrocesso in Serie B. La Lazio ha vinto tutte le ultime otto partite di Serie A contro il Parma: solo contro l’Udinese ha registrato una striscia più lunga contro una singola avversaria nella competizione (10 tra il 1998 e il 2003).

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, battuta d’arresto imprevista in casa Lazio, Simone Inzaghi ha una gran voglia di ricominciare a macinare punti:

“È una partita importante per noi, veniamo dalla battuta d’arresto di Firenze e abbiamo bisogno di vincere. Il Parma avrebbe meritato un’altra classifica, non sarà facile. Dobbiamo fare del nostro meglio, abbiamo ancora 4 gare da giocare […] Non ci saranno Leiva e Pereira per squalifica. Milinkovic ha subito un intervento domenica, ha riportato una brutta frattura: domani non ci sarà, speriamo per il derby di sabato. Vediamo come reagirà il ragazzo”.

Inzaghi parla poi con gran dispiacere della retrocessione del Parma, sostenendo come i Ducali non meritassero una classifica così deficitaria. Il Parma arriva da tre sconfitte consecutive in trasferta in Serie A e potrebbe registrare una serie più lunga per la prima volta dal febbraio 2015, quando arrivò a otto di fila:

“Mi dispiace per la retrocessione, D’Aversa e Liverani sono due miei amici. Sono convinto che possa tornare in A al più presto, c’è una società solida alle spalle. Sono comunque molto concentrato sui miei ragazzi, abbiamo molti problemi anche noi tra infortuni e squalifiche”.

OMNISPORT | 11-05-2021 14:42