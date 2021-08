Serie A, Lazio-Spezia: le formazioni ufficiali

Maurizio Sarri e Thiago Motta hanno da poco diramate le formazioni ufficiali della sfida tra Lazio e Spezia, valida per la seconda giornata di Serie A. Nella prima uscita i biancocelesti hanno vinto 3-1 contro l’Empoli, mentre ha fermato il Cagliari in Sardegna per 2-2.

Ecco le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Acerbi, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Nikolaou, Erlic, Vignali; Amian, Maggiore, Bastoni, Ferrer; Verde, Gyasi, Colley. All. Thiago Motta

OMNISPORT | 28-08-2021 17:51