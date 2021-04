Serie A: Lazio-Spezia, le probabili formazioni

Alle ore 15.00 allo stadio Olimpico di Roma, calcio d’inizio tra Lazio e Spezia.

Gli uomini di Inzaghi cercano i tre punti per poter continuare ad inseguire il quarto posto in classifica, mentre Italiano e il suo Spezia ha bisogno di uscire definitivamente dalla zona salvezza.

Non ce la fa Luis Alberto che ha subìto un duro colpo nella seduta di mercoledì. Al suo posto si candidano per un posto Parolo, Pereira e Cataldi, più difficile vedere in campo Akpa Akpro per via degli impegni in settimana con la sua Costa D’Avorio. Di nuovo a disposizione Fares, pronto a far rifiatare uno tra Lazzari e Marusic a partita in corso, così come Caicedo.

Diversi dubbi per Vincenzo Italiano legati specialmente al rientro dei Nazionali anche se il tecnico recupera Estevez dopo la negativizzazione al Covid mentre resta in dubbio Saponara che continua ad allenarsi a parte.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Pereira, Leiva, Milinkovic-Savic, Marusic; Correa, Immobile.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Ismajli, Bastoni; Maggiore, Ricci, Pobega; Verde, Nzola, Gyasi.

