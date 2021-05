Serie A, Lazio-Torino: le probabili formazioni

Si gioca Lazio-Torino dopo qualche mese di battaglie legali. Va in scena il recupero del match non disputato lo scorso 2 Marzo, per i casi Covid tra i granata. Una partita che vale tanto soprattutto per la squadra di Nicola: caccia ai punti per la salvezza. Le due prestazioni, entrambe decisamente horror, esibite contro Milan e Spezia hanno nuovamente fatto suonare l’allarme in casa granata. Undici gol subiti tra rossoneri e bianconeri, peraltro in appena tre giorni. Prima lo 0-7 con gli uomini di Pioli, poi il 4-1 nello scontro salvezza con la squadra di Italiano non fanno dormire sonni tranquilli.

Per Simone Inzaghi invece, la questione diventa anche personale. Con una vittoria potrebbe tenere a galla ancora il Benevento del fratello Pippo che domenica prossima si giocherebbe lo spareggio infuocato proprio contro i granata.

Inzaghi ha gli uomini contati in attacco. Assenti sia Caicedo che Correa. Ad affiancare Immobile sarà dunque uno tra Muriqi e Pereira. L’ex Manchester United sembrerebbe favorito dopo la prestazione negativa del kosovaro nel derby. Dall’altra parte, Nicola potrà schierare la sua miglior formazione. Verdi trequartista dietro alla coppia di attaccanti formata da Belotti e Sanabria.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Pereira, Immobile.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Verdi; Sanabria, Belotti.

