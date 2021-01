Serie A, le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI CAGLIARI-MILAN:

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Godin, Ceppitelli, Lykogiannis; Nainggolan, Marin, Duncan; Pereiro, Joao Pedro; Simeone.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Ibrahimovic.

Si chiude a Cagliari il 18esimo turno, il penultimo del girone d’andata. La formazione di Di Francesco, reduce da quattro sconfitte consecutive, affronta la capolista Milan, raggiunta in testa dall’Inter dopo il Derby d’Italia e dunque desiderosa di staccare nuovamente i cugini.

Il Cagliari sceglie Simeone come prima punta, supportato da Joao Pedro e Pereiro. Subito Duncan, appena arrivato, con Marin e Nainggolan. Davanti a Cragno giocheranno Zappa, Godin, Walukiewicz e Lykogiannis. Panchina per Walukiewicz

Pioli deve rinunciare a Theo Hernandez e Calhanoglu per coronavirus ma ritrova Ibrahimovic titolare: alle sua spalle Hauge, Brahim Diaz e Castillejo. Kessiè e Castillejo in mezzo, con Dalot e Calabria esterni di difesa. Davanti a Donnarumma spazio per Kjaer e Romagnoli.

OMNISPORT | 18-01-2021 19:52