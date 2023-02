Campionato di calcio di Serie A 2022-23: tutte le partite in calendario oggi. Oltre al big match Inter-Milan altre partite molto importanti

Il campionato di calcio di Serie A 2022-23 gioca la sua 21a giornata. Turno molto frazionato con partite spalmate su 4 giorni. Il big match di questo turno è il Derby della Madonnina, Inter-Milan. Il Napoli ha una trasferta facile, impegni tosti per Juve, Atalanta e Roma.

La situazione in classifica prima della 21a giornata

Alla vigilia della 21a giornata la situazione in classifica era questa: Napoli 53 punti; Inter 40; Milan Atalanta e Lazio 37, Roma 36. Queste sono per adesso le squadre che occupano i posti Champions ed Europa League. Seguono: Udinese 29, Torino 27; Bologna ed Empoli 26, Monza 25, Fiorentina 24, Juventus (-15) 23, Salernitana 21, Lecce 20, Sassuolo 19 e Spezia 18. In zona retrocessione per adesso ci sono: Verona 13, Samp 9 , Cremonese ultima a 8 punti.

Le partite in programma per la 21a giornata e dove vederle in diretta

Cremonese-Lecce 04-feb 15.00 DAZN Roma-Empoli 04-feb 18.00 DAZN Sassuolo-Atalanta 04-feb 20.45 DAZN SKY Spezia-Napoli 05-feb 12.30 DAZN SKY Torino-Udinese 05-feb 15.00 DAZN Fiorentina-Bologna 05-feb 18.00 DAZN Inter-Milan 05-feb 20.45 DAZN Verona-Lazio 06-feb 18.30 DAZN Monza-Sampdoria 06-feb 20.45 DAZN SKY Salernitana-Juventus 07-feb 20.45 DAZN

Le partite di sabato 04 febbraio

Oggi si giocano 3 partite.

Alle 15.00 c’è Cremonese-Lecce , partita decisiva per la zona retrocessione: i grigiorossi hanno forse l’ultima chance per riaprire la corsa alla salvezza, imperativo vincere.

, partita decisiva per la zona retrocessione: i grigiorossi hanno forse l’ultima chance per riaprire la corsa alla salvezza, imperativo vincere. Alle 18.00 in campo Roma-Empoli : dopo un ottimo mese di gennaio la Lupa di Mou si è smarrita a Napoli e poi in Coppa. Ora sulla sua strada il lanciatissimo Empoli che già con la salvezza in tasca sogna un posto in Europa.

: dopo un ottimo mese di gennaio la Lupa di Mou si è smarrita a Napoli e poi in Coppa. Ora sulla sua strada il lanciatissimo Empoli che già con la salvezza in tasca sogna un posto in Europa. Alle 20.45 c’è Sassuolo-Atalanta: la Dea è in grande spolvero e per tenere il passo Champions deve passare sul campo di un Sassuolo che dopo aver sbancato SanSiro sembra essersi ritrovato. Partita che si annuncia spettacolare.

Le partite di domenica 5 febbraio

Oggi si giocano 4 partite.

Alle 12.30 gustoso lunch match Spezia-Napoli . La capolista cerca punti anche nel Golfo dei Poeti su un terreno che di solito gli è stato generoso. La differenza di valore tra le due squadre è impietosa, anche se all’andata le Aquile persero immeritatamente all’ultimo minuto tenendo egregiamente botta. Ma sperare in un miracolo sembra davvero azzardato.

. La capolista cerca punti anche nel Golfo dei Poeti su un terreno che di solito gli è stato generoso. La differenza di valore tra le due squadre è impietosa, anche se all’andata le Aquile persero immeritatamente all’ultimo minuto tenendo egregiamente botta. Ma sperare in un miracolo sembra davvero azzardato. Alle 15.00 Torino-Udinese . Due squadre molto vicine in classifica, con il Toro che vincendo farebbe un bel sorpasso. Partita che si annuncia equilibrata e per questo da vedere.

. Due squadre molto vicine in classifica, con il Toro che vincendo farebbe un bel sorpasso. Partita che si annuncia equilibrata e per questo da vedere. Alle 18.00 Fiorentina-Bologna . Il cosiddetto “derby dell’Appennino” anche quest’anno si annuncia molto equilibrato. Il Bologna, pur in emergenza, è in buona condizione così come la Viola che è reduce dalla vittoria di Coppa e dal pari in casa della Lazio.

. Il cosiddetto “derby dell’Appennino” anche quest’anno si annuncia molto equilibrato. Il Bologna, pur in emergenza, è in buona condizione così come la Viola che è reduce dalla vittoria di Coppa e dal pari in casa della Lazio. Alle 20.45 Inter-Milan. La partitissima. Il Derby arriva in un momento cruciale per entrambe le squadre. L’Inter non gioca benissimo ma è riuscita a portarsi al secondo posto, il Milan è in un periodo pessimo di gioco e orrendo per quanto riguarda i risultati. Solo 3 settimane fa le due si erano affrontate in Supercoppa e fu un trionfo interista. Pioli, già abdicato dal titolo di campione, deve cercare di rianimare il Diavolo perché la Champions incombe e la lotta per un posto in Europa è molto intricata con le due romane, l’Atalanta e ovviamente gli odiati cugini, a cercare gloria. Partita da segnarsi in rosso e vedere assolutamente.

Le partite di lunedì 6 febbraio

Oggi si giocano due partite.

Alle 18.45 Verona-Lazio . Il Verona è in palla e ha bisogno di 3 punti per risalire in classifica verso la salvezza; la Lazio è addirittura terza in classifica e non può mollare proprio adesso. Il match è da tripla: da vedere.

. Il Verona è in palla e ha bisogno di 3 punti per risalire in classifica verso la salvezza; la Lazio è addirittura terza in classifica e non può mollare proprio adesso. Il match è da tripla: da vedere. Alle 20.45 Monza-Samp. Il Monza sta facendo un campionato eccezionale e contro la Samp in palese difficoltà, vuole fare altri 3 punti per sognare in grande.

La partita di martedì 7 febbraio

Alle 20.45 Salernitana-Juve. Match delicatissimo per la Juve su un terreno ostico e contro un avversario che con la vittoria di Lecce si è rilanciato di brutto in classifica. La Juve si aggrappa all’orgoglio e alla classe di alcuni dei suoi “campioni”. La classifica fa paura, così come il timore che altre penalizzazioni possano ulteriormente impoverirla. Serve una vittoria anche per recuperare serenità

Le partite sono trasmesse tutte da Dazn (qui per vederle in diretta), ma se preferite seguirle con un live testuale il migliore è sempre quello di Virgilio Sport

FAQ A che ora si gioca Spezia-Napoli? Alle 12.30 di domenica 5 febbraio A che ora si gioca Salernitana-Juve? Alle 20.45 di martedì 7 febbraio A che ora si gioca Inter-Milan? Alle 20.45 di domenica 5 febbraio

