Campionato di calcio di Serie A 2022-23: tutte le partite in calendario oggi. I big match di giornata e le altre gare della 29a giornata

Ultimo aggiornamento 07-04-2023 12:34

Il campionato di calcio di Serie A 2022-23 gioca la sua 29a giornata. Dopo la clamorosa batosta patita al Maradona, torna in campo venerdì la capoclassifica e con lei le milanesi impegnate poi in Champions. Sabato il resto delle partite, con il big match Lazio-Juve a chiudere la giornata. Nessuna partita nei giorni festivi di Pasqua e Pasquetta.

La situazione in classifica prima della 29a giornata

Alla vigilia della 29a giornata la situazione in classifica era questa: Napoli 71 punti; Lazio 55, Milan 51, Inter e Roma 50; Atalanta 48: queste sono le squadre attualmente in zona Champions ed Europa league. Seguono: Juve (-15) 44 punti, Bologna, Fiorentina 40, Udinese, Torino 38, Sassuolo 37, Monza 34; Empoli 31, Salernitana 28, Lecce 27, Spezia 25. In zona retrocessione per adesso ci sono: Verona 19, Samp 15 e Cremonese 13.

Le partite in programma per la 29a giornata e dove vederle in diretta

Salernitana–Inter 7 apr 17.00 DAZN Lecce–Napoli 7 apr 19.00 DAZN Milan–Empoli 7 apr 21.00 DAZN SKY Udinese–Monza 8 apr 12.30 DAZN SKY Fiorentina–Spezia 8 apr 14.30 DAZN Atalanta–Bologna 8 apr 16.30 DAZN SKY Sampdoria–Cremonese 8 apr 16.30 DAZN Verona–Sassuolo 8 apr 18.30 DAZN Torino–Roma 8 apr 18.30 DAZN Lazio–Juventus 8 apr 20.45 DAZN

Le partite di venerdì 7 aprile

Oggi si giocano 3 partite.

Alle 17.00 c’è Salernitana-Inter , i nerazzurri devono rimettersi a correre per non perdere il treno Champions. I campani vogliono punti salvezza a tutti i costi.

, i nerazzurri devono rimettersi a correre per non perdere il treno Champions. I campani vogliono punti salvezza a tutti i costi. Alle 19.00 in campo Lecce-Napoli : partita sulla carta impari. Napoli anche se tramortito dalla legnata col Milan, è nettamente più forte del pur coriaceo Lecce.

: partita sulla carta impari. Napoli anche se tramortito dalla legnata col Milan, è nettamente più forte del pur coriaceo Lecce. Alle 21.00 c’è Milan-Empoli: il Milan come sente profumo di Champions si scatena e ne ha fatto le spese l’invincibile Napoli. L’Empoli sembra l’agnello sacrificale, con la Pasqua in arrivo il rischio in effetti c’è. Ma attenzione che a San Siro già l’Inter ha sottovalutato i toscani finendo lei arrosto…

Le partite di sabato 8 aprile

Oggi si giocano 5 partite.

Alle 12.30 gustoso lunch match Udinese-Monza . Partita molto equilibrata, tra due squadre in palla che daranno spettacolo.

. Partita molto equilibrata, tra due squadre in palla che daranno spettacolo. Alle 14.30 Fiorentina – Spezia . La Viola è in forma smagliante e non vorrà far trovare nessuna sorpresina nell’uovo allo Spezia, sulla carta nettamente inferiore. Per Italiano derby con il suo passato.

– . La Viola è in forma smagliante e non vorrà far trovare nessuna sorpresina nell’uovo allo Spezia, sulla carta nettamente inferiore. Per Italiano derby con il suo passato. Alle 16.30 Atalanta Bologna : interessante match tra due belle squadre che sanno giocare bene. Sfida di tattica Gasperini-Motta.

: interessante match tra due belle squadre che sanno giocare bene. Sfida di tattica Gasperini-Motta. Alle 16.30 Samp-Cremonese . Sfida tra le ultime della classifica: occasione per smuoverla e provare a rilanciarsi per il disperato sprint finale.

. Sfida tra le ultime della classifica: occasione per smuoverla e provare a rilanciarsi per il disperato sprint finale. Alle 18.30 Verona-Sassuolo . Gialloblu in buonissima condizione e assetati di punti, non possono perdere la grande occasione contro un Sassuolo già salvo e senza grandi obiettivi.

. Gialloblu in buonissima condizione e assetati di punti, non possono perdere la grande occasione contro un Sassuolo già salvo e senza grandi obiettivi. Alle 18.30 Torino-Roma . I granata a secco da un mese ricevono la visita proprio del loro ex bomber Gallo Belotti. La Roma vuole punti per la corsa Champions

. I granata a secco da un mese ricevono la visita proprio del loro ex bomber Gallo Belotti. La Roma vuole punti per la corsa Champions Alle 20.45 Lazio-Juve. Il big match di giornata è proprio dulcis in fundo. Sarri ritrova la sua mai troppo amata ex squadra “inallenabile”, di fronte avrà l’altro toscanaccio Allegri. In palio c’è il secondo posto in classifica, attualmente occupato dalla Lazio ma virtualmente della Juve senza il -15. Partita sicuramente da vedere fino al 90°

FAQ A che ora si gioca Lecce-Napoli? Alle 19 di venerdì 7 aprile A che ora si gioca Salernitana-Inter? Alle 17.00 di venerdì 7 aprile A che ora si gioca Milan-Empoli? Alle 21 di venerdì 7 aprile 2023 A che ora si gioca Lazio-Juve? Alle 20.45 di sabato 8 aprile

