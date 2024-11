Serie A, le partite di oggi: dove vedere Cagliari-Verona in tv e in streaming

La programmazione delle gare della 12esima giornata del campionato di Serie A 2024-25: di seguito gli orari, le date e la diretta tv

Si apre il sipario sulla quattordicesima giornata di Serie A, che si consumerà tra venerdì 29 novembre e lunedì 2 dicembre. Oggi tocca a Cagliari ed Hellas Verona, mentre a chiudere il programma sarà il Monday Night Roma-Atalanta.

La situazione in classifica prima della 14a giornata

Dopo aver superato la prima Roma di Claudio Ranieri, il Napoli di Antonio Conte deve difendere il primato e approfittare degli impegni europei delle dirette concorrenti, che potrebbero aver perso energie psico-fisiche in Champions, Europa League e Conference. È il caso dell’Inter di Simone Inzaghi, ospite della Fiorentina in questa giornata. Juve in emergenza, ma costretta a vincere sul campo del Lecce. Il Milan di Fonseca, invece, è chiamato a liquidare la pratica Empoli, dopo non aver convinto con Juve e Slovan Bratislava.

Classifica: Napoli 29, Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio 28, Juventus 25, Milan* 19, Bologna* 18, Udinese 17, Empoli 16, Torino 15, Roma 13, Parma, Verona e Lecce 12, Cagliari e Genoa 11, Como 10, Monza 9, Venezia 8.

*una partita da recuperare

Le partite in programma per la 12a giornata e dove vederle

Cagliari-Verona 29 novembre ore 20:45 Dazn Como-Monza 30 novembre ore 15 Dazn Milan-Empoli 30 novembre ore 18 Dazn Bologna-Venezia 30 novembre ore 20:45 Dazn Sky Udinese-Genoa 1 dicembre 12:30 Dazn Parma-Lazio 1 dicembre ore 15 Dazn Torino-Napoli 1 dicembre ore 15 Dazn Fiorentina-Inter 1 dicembre ore 18 Dazn Sky Lecce-Juventus 1 dicembre ore 20:45 Dazn Roma-Atalanta 2 dicembre ore 20.45 Dazn Sky

Le partite di oggi, venerdì 29 novembre

Scontro salvezza all’Unipol Domus, dove Paolo Zanetti si gioca la panchina, a pochi giorni dal pesantissimo ko interno con l’Inter. Sarà Cagliari contro Verona, con un obiettivo in comune. I sardi, dopo aver rovinato l’esordio di Patrick Vieira a Marassi, vogliono ritrovare il successo tra le mura amiche. Gli scaligeri, dal canto loro, necessitano di una prestazione e di un risultato positivo, all’indomani di un ritiro punitivo servito per riordinare le idee. Calcio d’inizio alle ore 20:45.

Le partite di sabato, 30 novembre

Alle 15 , ci si aspettano risposte dal Como di Cesc Fabregas, precipitato nella zona rossa della classifica, all’indomani di settimane particolarmente difficili, complici i tanti infortuni. Imminente il ritorno di un pilastro come Sergi Roberto, fondamentale per il gioco del manager spagnolo, ma è la fase offensiva che continua a non convincere.

, ci si aspettano risposte dal di Cesc Fabregas, precipitato nella zona rossa della classifica, all’indomani di settimane particolarmente difficili, complici i tanti infortuni. Imminente il ritorno di un pilastro come Sergi Roberto, fondamentale per il gioco del manager spagnolo, ma è la fase offensiva che continua a non convincere. Alle 18 tocca a Milan ed Empoli , protagoniste a San Siro. Rossoneri che hanno un solo risultato a disposizione, guardando a quanto sta succedendo in classifica e non dimenticando gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. I toscani stanno portando avanti il loro progetto tecnico con idee e pragmatismo, anche grazie alle ottime prestazioni di Pietro Pellegri, arrivato a segnare tre gol consecutivi. La salvezza, così, è più facile da raggiungere.

tocca a ed , protagoniste a San Siro. Rossoneri che hanno un solo risultato a disposizione, guardando a quanto sta succedendo in classifica e non dimenticando gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. I toscani stanno portando avanti il loro progetto tecnico con idee e pragmatismo, anche grazie alle ottime prestazioni di Pietro Pellegri, arrivato a segnare tre gol consecutivi. La salvezza, così, è più facile da raggiungere. In serata, il Bologna ha la chance per riscattare le sconfitte con Lazio e Lille, che hanno fatto ripiombare nello sconforto il popolo rossoblù. Al cospetto dei felsinei, un Venezia che ha disperatamente bisogno di punti, anche per salvare la panchine di Eusebio Di Francesco. La sconfitta di misura con il Lecce, per quanto immeritata, ha spinto sulla graticola l’ex tecnico di Roma, Sampdoria e Sassuolo. Sarà partita vera.

Le partite di domenica, 1 dicembre

Lunch match al “Bluenergy Stadium” di Udine, dove il Genoa di Patrick Vieira va a far visita all’ Udinese di Kosta Runjaic. Confronto che mette in palio punti pesanti soprattutto per il Grifone, che ha aperto il nuovo ciclo con un pareggio. Start alle 12.30 , con Mario Balotelli che scalpita e reclama maggiore spazio in maglia rossoblù.

di Patrick Vieira va a far visita all’ di Kosta Runjaic. Confronto che mette in palio punti pesanti soprattutto per il Grifone, che ha aperto il nuovo ciclo con un pareggio. Start alle , con Mario Balotelli che scalpita e reclama maggiore spazio in maglia rossoblù. Alle ore 15 , spazio a Parma-Lazio e Torino-Napoli , due sfide che trasudano di storia e tradizione. Al “Tardini”, la compagine di Fabio Pecchia vuole far bene davanti ai propri tifosi, ma si troverà di fronte una delle squadre più in forma del campionato. Baroni non ha intenzione di far sconti ai ducali. In casa granata, invece, situazione non idilliaca, complice la contestazione della Maratona, con Urbano Cairo ormai ai ferri corti con tutta la tifoseria. Il Napoli può approfittarne e proseguire la sua marcia senza sosta, contando su certezze granitiche come Lukaku e Kvaratskhelia.

, spazio a e , due sfide che trasudano di storia e tradizione. Al “Tardini”, la compagine di Fabio Pecchia vuole far bene davanti ai propri tifosi, ma si troverà di fronte una delle squadre più in forma del campionato. Baroni non ha intenzione di far sconti ai ducali. In casa granata, invece, situazione non idilliaca, complice la contestazione della Maratona, con Urbano Cairo ormai ai ferri corti con tutta la tifoseria. Il Napoli può approfittarne e proseguire la sua marcia senza sosta, contando su certezze granitiche come Lukaku e Kvaratskhelia. Alle 18 , in un “Franchi” gremito in ogni ordine di posto, la Fiorentina di Raffaele Palladino ospita l’Inter di Simone Inzaghi, campione d’Italia in carica. Due squadre appaiate in classifica, all’inseguimento del Napoli di Antonio Conte, pur essendo partite con ambizioni ed obiettivi differenti. La viola punta sul solito Moise Kean, mentre i nerazzurri si affideranno alla vena realizzativa di Lautaro Martinez.

, in un “Franchi” gremito in ogni ordine di posto, la Fiorentina di Raffaele Palladino ospita l’Inter di Simone Inzaghi, campione d’Italia in carica. Due squadre appaiate in classifica, all’inseguimento del Napoli di Antonio Conte, pur essendo partite con ambizioni ed obiettivi differenti. La viola punta sul solito Moise Kean, mentre i nerazzurri si affideranno alla vena realizzativa di Lautaro Martinez. Posticipo domenicale che vedrà protagoniste Lecce e Juventus al “Via del Mare”, con la formazione di Thiago Motta che farà visita ai ragazzi di Marco Giampaolo, capaci di espugnare Venezia lo scorso lunedì, nonostante le tante difficoltà. Bianconeri senza tantissimi infortunati e alla terza partita nel giro di una settimana, dopo il doppio 0-0 con Milan e Aston Villa. La Vecchia Signora non può più sbagliare, ma i salentini hanno bisogno di punti salvezza per ritrovare fiducia e continuità. Fischio d’inizio alle 20.45.

Le partite di oggi, lunedì 2 dicembre

Chiude il lungo weekend di Serie A la sfida più affascinante di questo turno: riflettori puntati su Roma-Atalanta, in programma alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Il ritorno a casa di Claudio Ranieri, a otto giorni dal ko di Napoli, e lo straordinario stato di forma della Dea di Gian Piero Gasperini, reduce dal roboante 1-6 in Champions League. Si preannuncia una gara ricca di gol e spettacolo, in un’atmosfera da brividi, nonostante la contestazione nei confronti della famiglia Friedkin.

