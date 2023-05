Serie A 2022-2023, Lecce-Spezia: le probabili formazioni

Infortunato il capitano dei pugliesi, Hjulmand, Blin in mediana e Gonzalez mezzala. Nzola guida l'attacco dei liguri

21-05-2023 10:18

Ci si gioca tantissimo in chiave salvezza, alle 12:30, tra Lecce e Spezia al Via del Mare. E i pugliesi devono fare i conti con la pesante assenza di capitan Hjulmand. Baroni schiera Blin in regia, con Gonzaleza mezzala e Ceesay favorito su Colombo in attacco. In casa ligure, Nzola guida i suoi in fase offensiva, con il supporto di Reca e di Gyasi. Irrinunciabile Bourabia in mezzo al campo.

Ecco le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou, Ferrer; Bourabia, Esposito, Ekdal; Reca, Nzola, Gyasi. All. Semplici.