Serie A 2022-2023. Lecce-Verona: le probabili formazioni

Sfida salvezza e che vale doppio al Via del Mare. Baroni ritrova Strefezza, assente per squalifica con la Juve, Zaffaroni punta su Djuric

07-05-2023 09:31

Sfida salvezza che vale il doppio dei punti stasera alle 20:45 tra Lecce e Verona al Via del Mare. Baroni recupera un giocatore importante come Strefezza, assente a Torino contro la Juventus per squalifica, e conferma Banda sulla corsia laterale. Ancora Ceesay di punta, con Oudin mezzala. In casa scaligera, Zaffaroni deve ripartire dopo lo 0-6 interno con l’Inter: Lazovic e Verdi a sostegno di Djuric, ancora una volta preferito a Gaich in attacco.

Ecco le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Doig; Verdi, Lazovic; Djuric. All. Zaffaroni.