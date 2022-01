Serie A, l’Inter sogna un colpo in stile Calhanoglu: i dettagli

28-01-2022 12:17

Dopo aver messo a segno il colpo Robin Gosens dall’Atalanta, Beppe Marotta non ha alcuna intenzione di fermarsi qui e sta già programmando quelle che saranno le mosse di giugno. L’AD nerazzurro sta studiando la situazione in casa Milan, sognando di mettere a segno una nuova operazione in stile Hakan Calhanoglu, che arrivò all’Inter a parametro zero dal Milan. Intanto oggi è il giorno di Caicedo.

Inter, si sogna il colpo Kessie

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione riguardante l’ivoriano Kessie, infortunatosi in Coppa d’Africa. L’ex Atalanta non ha ancora rinnovato il proprio accordo coi rossoneri, e al momento c’è molta distanza. Questo dipende dal fatto che le richieste economiche del giocatore sono totalmente fuori parametri per il Milan, e dunque molte squadre si stanno fiondando su di lui.

In questa situazione l’Inter punta a offrire un ingaggio pesante a Kessie per convincerlo a sposare la causa nerazzurra, proprio come fatto un anno fa con Hakan Calhanoglu, che non aveva trovato l’accordo col Milan e si trasferì sull’altra sponda del Naviglio attirato da un più ricco contratto.

Inter, oggi è il giorno di Caicedo

È attesa entro oggi la firma sul contratto che renderà ufficiale il passaggio di Felipe Caicedo dal Genoa all’Inter in prestito per sei mesi. Il giocatore ha già svolto la prima tranche di visite mediche presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, e ora si appresta a sottoporsi ai test per l’idoneità sportiva del CONI.

Dopo di che ci si sposterà in sede dopo si apporrà la firma fino al 30 giugno. Questa soluzione permetterà a Inzaghi di avere un attaccante simile a Dzeko per caratteristiche, e questa è un’aggiunta preziosa alla rosa dell’Inter.

Inter, attenta a Scamacca: il Borussia Dortmund fa sul serio

Sempre la Gazzetta dello Sport racconta di un’offerta concreta del Borussia Dortmund per Gianluca Scamacca del Sassuolo, obiettivo numero uno dell’Inter per giugno. I gialloneri avrebbero individuato nell’italiano il giusto sostituto del norvegese Erling Haaland, che in estate quasi sicuramente cambierà squadra.

L’offerta dei tedeschi è concreta: 45 milioni di euro per averlo a giugno. Un’offerta importante, anche se dal canto suo l’Inter gode della preferenza del giocatore, che vorrebbe continuare il suo percorso in Italia.

